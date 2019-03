Marbach Jugendbeteiligung steht noch am Anfang

Auch ohne feste Form spielt Jugendbeteiligung in Erdmannhausen eine große Rolle. Bei der Konzeption und dem Bau des Freizeitparks am Herdweg haben Jugendliche unter der Regie des Vereins „Kinder- und Jugendaktivitäten“ viele ihrer Ideen umsetzen können. Die Gemeinde stellt das Gelände zur Verfügung und schießt für jeden der drei Bauabschnitte jeweils 20 000 Euro zu. Das Klettergerüst vorm Jugendhaus ist rechtzeitig zum Actionday 2018 im Jugendhaus Calypso fertig geworden.

Leiterin Clara Strähle versteht die Jugendbeteiligung eher projektbezogen, wie zum Beispiel beim Bike-Park, in den jetzt für das Kinderhaus eingegriffen werden muss. „Wir sind da mit den Jugendlichen dabei, das neu zu planen“, sagt Clara Stähle. Wie in Oberstenfeld auch war schon an eine institutionelle Jugendbeteiligung gedacht worden, was aber personell in Erdmannhausen derzeit nicht zu leisten sei. „Wir haben aber den Eindruck, dass die Jugendlichen in der Gemeinde gehört werden und sich mit ihren Anliegen einbringen können.“

In Affalterbach hat man – ebenfalls ohne ein Gremium dafür einzurichten – auf die Anliegen der Jugend gehört. Die „Pumptrack-Kids“ wollen Fahrspaß für Bikes, Boards, Scooter und Skates. Alle Mitglieder des Gemeinderats haben sich im September 2018 grundsätzlich für die Errichtung einer solchen Pumptrack-Anlage ausgesprochen. Es sei ein neues Angebot für Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Altersgruppen und auch Erwachsene könnten diese nutzen, heißt es in dem Bericht aus der Sitzung. Beim Bolzplatz an der Sportanlage Holzäcker soll für maximal 70 000 Euro eine solche Sportanlage entstehen. Zudem haben die Pumptrack-Kids sich bereiterklärt, Spenden zu sammeln.

In Steinheim steht der Neubau des Jugendhauses auf dem Programm. Hier können sich Jugendliche einbringen, ebenso im Jugendcafé in Großbottwar, in dem Leiterin Maike Wüstner stets ein offenes Ohr für die Anliegen der jungen Generation hat.