Marbach Jeder Zweite erkrankt an Demenz

Menschen mit Demenz leben oft in einer ganz eigenen – für Außenstehende oft unverständlichen – Welt. Diese Welt verliert die Anknüpfung an aktuelle Begebenheiten und kennt oft nur noch die Reise in die Vergangenheit, die vom Abschied von sich selbst und seiner Umgebung bestimmt wird. Ziel des Vortrags „Leben mit Demenz“ ist es, über das Krankheitsbild und den Verlauf von Demenzerkrankungen zu informieren, Mitmenschen für Auffälligkeiten zu sensibilisieren und sie im Umgang mit Betroffenen zu schulen. Außerdem sollen Einblicke in die innere Welt und das Erleben von demenz-kranken Menschen sowie Auswirkungen auf die Umgebung gegeben werden.