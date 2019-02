Marbach Italienische Eleganz trifft lustvolle Energie

Wie an einem lauen Sommerabend in einer italienischen Metropole standen über 60 Kunstfreunde dicht an dicht in dem zweistöckigen Ausstellungsraum. Für Anna Musardo sei es die erste Einzelausstellung, so die Galeristin. Wenn sie in die Menge schaue, vermute sie ein Künstlertreffen, so Schreiber. Tatsächlich sah man das Künstlerpaar Anna Musardo und Ehemann Dieter Glock hier und da befreundete Gäste begrüßen. Ganz passend zur sommerlichen Flirtatmosphäre der Bilder wurde die Ausstellung fantasievoll von Xenia Busam eröffnet. Von Anfang an fesselte die Märchenerzählerin ihr Publikum mit dem fiktiv gewobenen Lebensseil der Malerin. Mucksmäuschenstill war es, als unterirdische Feen Segen- und Fluchknoten in das Liebes- und Künstlerleben von Anna Musardo weben und verbal Lebensstürme in den Raum gemalt wurden. Das Gesagte solle zum Träumen anregen, erklärt Xenia dazu. Ebenso wie die neuen Werke in der Galerie. Die in Waiblingen geborene Musardo sagt über sich selbst: „Malerei ist für mich etwas Besonderes, in dem ich mich voll und ganz vergessen kann. Zeit und Raum verlieren ihre Bedeutung.“