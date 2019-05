Der Musiksaal der Schule ist voll besetzt, mit rund 150 Gästen und dazu mehr als 70 Schülern mit ihren Instrumenten. Letztere zeigen auch beim Beitrag aus Ludwig van Beethovens Feder, wie sich Leidenschaft und Mühe für selbst gemachte Musik der letzten Jahre gelohnt haben. Cordula Kaleschke, die Dirigentin des Abends, leitet das Orchester zum Klavierkonzert Nr. 3 in c-moll an. Hier besticht das Wechselspiel der Streicher- und Bläserformation mit Benjamin Ader, dem Solisten am Flügel. In den vier Weisen von Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Musik zum berühmten Ballett „Schwanensee“ kann man die imposante Harfe, gespielt durch Theresa Bogisch, erleben. Als weitere Solisten wirken Marie Grill an der Oboe, Johanna Kaleschke an der Violine, Ben Marschlich am Violoncello sowie Hanna Lörcher mit der Piccoloflöte.