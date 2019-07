Marbach Innenstadt-Planer können starten

Der Bürgermeister Jan Trost hob zudem hervor, dass bald die Ergebnisse einer zweiten Verkehrsuntersuchung zur Altstadt vorlägen. In der zweiten Jahreshälfte könne man auf dieser Grundlage darüber befinden, ob die Niklastorstraße dauerhaft für durchfahrende Autos gesperrt bleiben soll. Wenn ja, könnte ein neuer Platz mit Aufenthaltsqualität zwischen Rat- und Pfundhaus herausgebildet werden. Nach der Sommerpause komme man auch in puncto Parken einen Schritt weiter, sagt er auf Nachfrage. Dann wird die Untersuchung zu einer Tiefgarage an der Grabenstraße vorliegen. Sollte das Projekt machbar und dann gewünscht sein, könnte auf die Stellflächen am Kelterplatz verzichtet werden – und das Terrain komplett neu überplant werden.