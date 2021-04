Marbach in der Fotocommunity Auf Fototour durch die Schillerstadt

Los geht es unten am Neckar oder am Marbacher Bahnhof. Und bevor es vom Cottaplatz aus zunächst in die Altstadt geht, gibt es einen kleinen Abstecher entlang der Panoramastraße und oberhalb des Krankenhauses entlang. „Das lohnt sich vor allem für einen Blick auf die Altstadtsilhouette“, schreibt Barbara Esser und beweist das mit einem schönen Panoramabild über die Altstadt. Aber auch dort oben gibt es besondere Motive, etwa die offene Holzdachkonstruktion am Aussichtsplatz in den Weinbergen oder den Blick hinüber zur S-Bahn-Brücke und nach Benningen.