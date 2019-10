Marbach Im Zweifel für den Angeklagten

Ihre Erinnerung an den ersten Vorfall: Von Anfang an habe sie gemerkt, dass er mehr will, jedoch ausdrücklich gesagt, dies selbst nicht zu wollen. „Wir können doch sehen, was passiert“, soll der junge Mann gesagt haben, als die beiden sich bei ihr zuhause treffen. Es wird auf dem Bett gekuschelt und geküsst, bis er plötzlich und unerwartet den Geschlechtsverkehr doch vollzieht und nur lapidar meint, „jetzt ist es eh schon zu spät“ und verschwindet. Seine Erinnerung: Ganz normal habe man Zärtlichkeiten ausgetauscht, nichts weiter. Ein vertrautes Verhältnis mit viel Raum für Gespräche mit Sorgen und Nöten herrschte zwischen den beiden. „Ja, ich habe sie hängen lassen, weil ich mir öfters von ihr Geld geliehen und es nicht zurückgezahlt habe, das muss ich zugeben“, berichtet er den Prozessbeteiligten auch. Der Kontakt wurde seltener, bis man sich wieder traf und sie ihm von einem anderen erzählte, „mit dem etwas nicht Gutes passiert“ sei.