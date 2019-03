Marbach „Ich wollte ihm helfen, er war am Boden“

Unklar scheint zu sein, welche Rolle die Mitangeklagten in der Nacht spielten. Ein Freund des 28-Jährigen und eine junge Frau vermochten dazu nichts zu sagen, da sie zur Tatzeit nicht da gewesen seien. Immer wieder fragten die Richter die Zeugen, ob sie vor ihren Aussagen eingeschüchtert worden seien, was die Personen aber verneinten. Ob Drogenhandel oder eine Gruppe mit dem Namen Streetfighter 672 im Hintergrund stehen, scheint nicht belegbar. Der Wirt eines Lokals, in dem sich der 28-Jährige an dem Abend aufhielt, hält den Übergriff für „hochgepusht“ und riet dem Gericht, die Angeklagten mit gemeinnütziger Arbeit zu belegen. „Haben Sie schon mal so am Boden gelegen?“, fragte ihn daraufhin einer der Richter scharf zurück.