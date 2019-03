Marbach „Holdergassen-Engineering at its best“

Die Vorteile der Drohne liegen ebenfalls auf der Hand: Sie fliegt geräuscharm und ist pünktlich. „Baustellen und Staus stören sie nicht“, so Baader. Wer also ein Salzscheuerbräu genießen möchte, der muss lediglich auf die Homepage der Salzscheuerbrauerei und dort den entsprechen Kasten auswählen. Per Knopfdruck macht sich die Drohne dann auf den Weg und ist in fünf bis sechs Minuten am Zielort angekommen: „Das gehört auch zum Service und kostet nichts extra.“ Bei Sturm kann allerdings keine Lieferung erfolgen, Ob der Wind zu stark ist entscheidet Baader in diesem Fall dann per Absprache mit dem Kunden. Ansonsten macht sich seine Erfindung aber stets zuverlässig auf den Weg, um Kunden eine Erfrischung an die Haustür zu bringen: „Holdergassen-Engineering at its best!“