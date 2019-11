Marbach Hohe Ehrung für einen verdienten Pädagogen

Dass dem so ist, betonte nicht nur der scheidende Landrat Rainer Haas, der erstmals in seiner Amtszeit fast eine Dreiviertelstunde zu spät zur Verleihung kam, weil es in seinem Büro ein Missverständnis mit der Uhrzeit gegeben hatte, sondern auch die Vorsitzende des Evangelischen Schulbundes in Südwestdeutschland, Sonja Spohn. Sie hatte auch angeregt, Werner Kast mit dem Bundesverdienstkreuz auszuzeichnen. Viele Jahrzehnte habe er sich für das Bildungswesen engagiert, speziell für die Schulen in evangelischer Trägerschaft. Bei der Festlegung des sogenannten Bruttokostenmodells, bei dem es um Zuschüsse für freie Schulen geht, habe er eine maßgebliche Rolle gespielt. Auch in zahlreichen Gremien auf Bundesebene sei er tätig gewesen, außerdem habe er schon zu DDR-Zeiten Kontakte zu den damals nur geduldeten evangelischen Schulen in Hermannswerder bei Potsdam und in Naumburg gesucht und sich nach der Wiedervereinigung für den Aufbau evangelischer Schulen in den neuen Bundesländern eingebracht.