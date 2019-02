Marbach-Hörnle - Aufgrund einer Störung in der Niederspannungsebene mit 400 Volt musste im Stadtteil Hörnle am Dienstag zeitweise der Strom abgeschaltet werden. Am Montag gegen 1 Uhr hatte ein Anwohner bei der Netze BW einen Stromausfall gemeldet. Ein Mitarbeiter stellte den Strom noch in der Nacht wieder her, fand jedoch keine Ursache für die Störung. Um dieser auf den Grund zu gehen, schalteten Techniker der Netze BW am Dienstag zwischen 8 und 15 Uhr kontrolliert den Strom im Stadtteil ab, indem sie nach und nach in einem Großteil der Häuser die Sicherung herausnahmen. Bei den Gebäuden, bei denen die Bewohner nicht zuhause waren, gruben sie die Straße auf, um an den Hausanschluss zu kommen. Im Laufe des Montags waren die Bewohner durch Mitarbeiter der Netze BW über die Maßnahme informiert worden, bei der Stadt Marbach beschwerte sich nach Angaben einer Rathausmitarbeiterin niemand. Laut Pressesprecher der EnBW, Jörg Busse, ist die Ursache der Störung noch unklar. Sie könnte durch die Baumaßnahmen im Hörnle ausgelöst werden sein. Eventuell müsse der Strom noch einmal abgeschaltet werden.