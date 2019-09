Marbach-Hörnle Der Verkehr bleibt ein Aufreger im Hörnle

Zwar wurde überwiegend gelobt, dass jetzt die Taktung besser sei. Doch ansonsten sei das Busunternehmen „der allerletzte Verein“, kritisierte ein Anwohner. So komme es oft vor, dass zwei Busse an der Haltestelle beim Hochhaus stünden, von denen mindestens einer während der ganzen Wartezeit, die er an dieser Stelle einlegen muss, den Motor laufen lasse. Wenn man die Fahrer darauf anspreche, hieße es bloß: „Nix verstehen.“ Eine Frau fügte hinzu, die Situation sei auch für die Fahrer „ein Ding der Unmöglichkeit“: „Da gibt es keine Toilette, und wo gehen die Fahrer dann hin? Auf den Kinderspielplatz, und dort werden auch die Zigaretten hingeworfen.“ Bemängelt wurde zudem, dass die Fahrer mangels Sprachkenntnissen immer mal wieder falsche Tickets verkauften und dass sie meistens deutlich zu schnell durchs Wohngebiet führen.