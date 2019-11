Marbach Hilfsfonds für Händler im Gespräch

Mit seiner Einschätzung liegt Friedemann Sorg auf einer Wellenlänge mit Simon Wurm, dem Vorsitzenden des Marbacher Stadtmarketingvereins. Wurm zweifelt ebenfalls an, dass eine gerechte Verteilung möglich ist. So könnten von einem solchen Fonds auch diejenigen profitieren, die nur jammern und ansonsten die Hände in den Schoß legen. Davon abgesehen sieht Wurm eher die Händler in der Pflicht, etwas zusammen auf die Beine zu stellen. Er könne sich beispielsweise ein Baustellenfest vorstellen. „Und das Geld wäre besser in einem Baustellenmanagement und für einen Citykümmerer angelegt“, betont Wurm. Wichtig sei auch, die Geschäftsleute nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen, sondern in der Sanierungsphase einen Ansprechpartner bei den Baufirmen zu haben, ergänzt Friedemann Sorg. Im Dialog mit diesem könnte dann unter anderem sichergestellt werden, dass die Zuwegung für die Kunden nicht urplötzlich versperrt ist. „Entscheidend ist auch, im Vorfeld gut zu planen und Aktionen zu machen“, sagt Sorg.