Marbach Heißer Sommer sorgt für blaues Wunder

Auch an anderen Stellen wächst derzeit der Wiesensalbei, wenn auch bei weitem nicht so üppig wie auf der erwähnten Wiese. Eine ganze Reihe davon sei erst vor kurzem durch den von der Stadt beauftragten Subunternehmer abgemäht worden, der die Ränder der Feldwege freihält, bedauert Franz Armbruster. „Es wäre schön, wenn derjenige, der den Auftrag vergibt, vielleicht vorher mal nachschauen geht, was da gerade wächst.“ Auch auf Karl Bauers Wiese muss demnächst aus wirtschaftlichen Überlegungen gemäht werden. Vielleicht könne man es aber auch noch ein wenig hinauszögern, meint er. Und immerhin, so glaubt er, haben auch seine Kühe noch etwas davon: „Warum sollen die nicht auch was Gesundes zu fressen bekommen.“ Sollte der Sommer trocken bleiben, könne der Salbei auch erneut blühen. Wer etwas für Schmetterlinge, Hummel und andere Insekten tun möchte, kann den Wiesensalbei auch im eigenen Garten aussäen. Samen sind bei Wildblumenspezialisten erhältlich.