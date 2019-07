Marbach/Heilbronn Junge Zeugin hält den Angeklagten für pädophil

Zunächst habe sich kein Verdacht ergeben, sagte ein Beamter des Polizeireviers Marbach, der mit seiner Kollegin zum Brandort gerufen worden war. „Wir waren uns nicht sicher, ob der Mann nicht auch ein Geschädigter war.“ Erst als feststand, dass es Verletzte gegeben habe, wurden ein Kriminalbeamte und eine Kollegin ins Ludwigsburger Krankenhaus geschickt, in das Meike und der 66-Jährige mit Verbrennungen eingeliefert worden waren. Dem männlichen Ermittler fiel „die starke emotionale Bindung“ von Meike zu dem Mann auf. Sie habe genau überlegt, was sie sagte, „vielleicht um ihn nicht in Schwierigkeiten zu bringen“. Sie sei im Caravan mit den Armen auf dem Tisch eingeschlafen, habe sie behauptet, berichtete die Kollegin, die Meike später vernahm, – wobei den Beamten damals die Information fehlte, dass Mädchen und Mann den Wohnwagen splitternackt verlassen hatten. Er habe sie umarmen und küssen wollen, dann aber hätte nichts stattgefunden, habe Meike auf ihre Nachfrage gesagt, erzählte die Polizistin vor Gericht. Sie bestätigte, Meike habe lange an ihren Antworten überlegt – die Polizistin gab an, sie könne nicht beurteilen, ob das Mädchen zu der späten Stunde lange brauchte, weil sie erst die Fragen verstehen musste oder ob sie überlegte. Am ersten Verhandlungstag hatte ein Polizist gesagt, Meike habe mental wie eine Achtjährige gewirkt.Der 66-Jährige hatte nach Polizeiangaben Nacktbilder von Meike, mit der er ohne Wissen der Großeltern nach Rumänien aufgebrochen war, auf seinem Smartphone. Wegen des Besitzes kinderpornografischer Bilder hatte ihn das Amtsgericht Ludwigsburg in dieser Woche zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der Prozess vor dem Landgericht Heilbronn wird am 17. Juli, um 9.30 Uhr fortgesetzt. Das Urteil soll eine Woche später verkündet werden.