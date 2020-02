Marbach/Heilbronn Der Kampf mit Polizisten und Sanitäter steht im Fokus

Was ihn denn an dem Tag so mitgenommen habe, wollte der Richter von dem Angeklagten wissen. „Ich habe dringend Geld gebraucht, um bei dem Dealer Schulden zurückzuzahlen“, erklärte der 26-Jährige, der in den Tagen zuvor in der Weinsberger Psychiatrie einem Arzt Faustschläge ins Gesicht verpasst hatte (wir berichteten). Offenbar reichen leichte unangenehme Einflüsse, um den jungen Mann zu erregen. Das belegten auch die Aussagen der Polizisten, die am selben 31. Mai vom Vater des 26-Jährigen in dessen Wohnung gerufen worden waren. Dort hatte er sich mit einem Messer in den Bauch gestochen und sich leicht verletzt. Als zwei Polizisten eintrafen, habe sich der Angeklagte noch durch Zureden beruhigen lassen, sagte ein Polizeiobermeister aus. Die Situation eskalierte erst, als der Notarzt den Pullover des am Boden liegenden am Ärmel zerschnitt, um ihn behandeln zu können. „Da hat sich der Schalter bei ihm auf Rot gelegt und er ist auf den Arzt losgegangen“, sagte ein Polizist, der später eintraf. Offenbar war der Pullover das Geschenk der verstorbenen Mutter und bedeutete dem 26-Jährigen viel, wusste eine Polizistin.