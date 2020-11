„Marbach handelt“ startet Upcycling-Projekt Werbebanner werden zu individuellen Taschen

Marbach - Sicherlich sind die Banner der Aktion „Marbach handelt“ schon dem ein oder anderen auf seinem Weg durch die Schillerstadt aufgefallen. Knallbunt prangen sie in den Straßen und verkünden „Here are the horses!“ oder fordern „Butter bei die Brezel!“. Die knalligen Slogans kommen nicht von ungefähr: Das im Frühjahr ins Leben gerufene Projekt von IGS und Stadtmarketingverein (SSM) will nämlich nicht nur die Einzelhändler und Gastronomen in der Corona-Zeit unterstützen, „sondern einfach auch etwas Farbe in die Stadt bringen“, weiß die SSM-Vorsitzende Stefanie Grams: „Deshalb mussten auch die ursprünglichen schwarz-gelben Banner irgendwann ihren Platz räumen.“ Doch was mit diesen tun: Ab in die Abfalltonne? Einlagern als Zeitdokument? Dann kam die zündende Idee: Upcycling!