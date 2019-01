Marbach/Handball Entscheidung erst in der Schlussphase

Marbach-Rielingshausen - Wie eiskalt es in der Rielingshäuser Hardtwaldhalle war, dürften die vielen Zuschauer bei all der Spannung überhaupt nicht gemerkt haben. Denn das Derby in der Handball-Bezirksliga zwischen der HSG Marbach/Rielingshausen und der HSG Neckar war heiß umkämpft. Fast 58 Minuten lang war es unmöglich zu sagen, wer am Ende die beiden Punkte auf seinem Konto verbuchen würde. Erst dann konnte sich die HSG Marbach/Rielingshausen auf drei Tore absetzen – eine so große Differenz hatte es bis dahin zu keiner Zeit gegeben. Dement-sprechend geknickt waren die Männer von der HSG Neckar nach Abpfiff der Partie. Und der Jubel auf der anderen Seite natürlich umso größer.