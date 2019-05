Marbach Gutes Management schafft Vertrauen

In Oberkirch wurde die Hauptstraße in 17 Monaten zur Fußgängerzone umgebaut. „Alle Geschäfte blieben erreichbar, und das haben wir auch so kommuniziert, in dem wir zum Teil täglich neue Schilder und Hinweispfeile aufgehängt haben“, berichtete Klasen. Verlässlichkeit sei nicht nur für die Kunden, sondern auch für die Geschäftsleute wichtig. „Gutes Baustellenmanagement fängt schon im Vorfeld an, indem man transparent informiert und einen verlässlichen Zeitplan aufstellt, der dann nachher auch eingehalten wird.“ Es sei auch nicht so gewesen, dass die Bauarbeiter genervt gewesen seien. Im Gegenteil, die Baustelle habe durch die Information profitiert. „Wir hatten unser Büro mitten in der Baustelle und waren für alle Beteiligten zum Beispiel beim Baustellenfrühstück erreichbar. Die Arbeiter konnten sich auf die Baustelle konzentrieren, weil wir einen Großteil der Fragen direkt beantworten konnten“, so Klasen. Und wenn man mal nicht helfen kann, könne man ja „Trostpflästerle“ verteilen. Dieser ungewollte Wortwitz brachte auch Bürgermeister Jan Trost zum Schmunzeln.