Marbach Grünes Licht für Beachtage auf dem Burgplatz

Vor dem Vergnügen steht allerdings die Arbeit. Auf dem Burgplatz muss ein Holzrahmen verlegt werden, in dem man ein Vlies ausbreitet. Anschließend kommt der Sand hinein. Das Material wird von einer Firma bis zum Amtsgericht transportiert und dann von dort die letzten 20 Meter per Schubkarre zum Burgplatz gekarrt. „Wir haben versucht, ein Förderband zu organisieren. Im gesamten süddeutschen Raum finden wir aber nicht diese Länge“, sagte Birgit Bauer. Immerhin haben die Helfer ein paar Tage Zeit, die 60 Tonnen Sand zum Ort des Geschehens zu manövrieren, wo am 13. Juli die Eröffnung der Beachtage gefeiert werden soll. Die Strandsaison in Marbach soll dann am 18. August wieder enden.