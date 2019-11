Marbach Grünes Klassenzimmer bleibt ohne Baum

Man habe Aufenthaltsqualität hinzugewonnen, betonte Trost. Außerdem, und das dürfte angesichts der rund 2400 Kinder und Jugendlichen an dem Gymnasium nicht minder wichtig sein, stehe auch mehr Raum zur Verfügung, um sich die Beine vertreten zu können. Das wurde zum einen durch den Wegfall der Böschung zwischen dem unteren und dem oberen Pausenhof ermöglicht. Hier verläuft nun auf ganzer Breite eine Treppenanlage, die so ausgestaltet ist, dass man sich dort aufhalten und hinsetzen kann. Zum anderen wurde auf einem zuvor brach liegenden Bereich an der Verbindung zwischen Alt- und Neubau eine Fläche asphaltiert, die rund 400 Quadratmeter misst und in den Planungen mit „grünes Klassenzimmer“ überschrieben war. Grün ist diese Ecke aber eher vom Namen her und vielleicht noch wegen der Bepflanzung am Rand. Ein Baum schmückt diesen Sektor jedenfalls nicht – obwohl das ursprünglich einmal für die Mitte des Areals vorgesehen war. „Das ist jetzt schon sehr viel Beton“, konstatierte Roland Kübler vom Bauamt.