Marbach Grüne werfen Andreas Roll aus der Partei

Marbach - Der Beschluss des Landesschiedsgerichts der Grünen, der dem Kreisverband am Montag zuging, ist eindeutig: Andreas Roll, früher Grünen-Kreisrat und Vorstandsmitglied des Kreisverbands, habe „vorsätzlich gegen die Satzung und Ordnung der Partei“ verstoßen und „ihr damit schweren Schaden zugefügt“. Dem Antrag des Kreisverbands, den Marbacher aus der Partei auszuschließen, wurde stattgegeben. In sozialen Medien hatte sich Roll, der laut Kreisverband aktuell weder ein Parteiamt noch ein grünes Mandat bekleidet, gegen die von Bund und Land erlassenen Corona-Verordnungen ausgesprochen und grüne Landespolitiker angegriffen: Ministerpräsident Winfried Kretschmann beteilige sich, so Roll, an einer „faschistoiden Entwicklung“, Sozialminister Manfred Lucha wurde Ziel von Attacken, weil er sich für eine Pflicht zur Impfung gegen das Corona-Virus ausgesprochen hatte (wir berichteten).