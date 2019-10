Marbach Grüne fordern Plan für früheren Schulschluss

Die Fraktion hat beantragt, dass die Stadtverwaltung im Verbund mit der Schulleitung nach einer Lösung sucht, „um für die so genannten Sondertage eine verlässliche Grundschule im Rahmen der Unterrichtszeit sicherzustellen“. Die Grünen weisen in ihrer Begründung des Vorstoßes darauf hin, dass an den acht Tagen, an denen spätestens um 11.35 Uhr Schluss ist mit Rechnen, Deutsch und Co. weder für Ganztags- noch für Halbtagskinder ein Betreuungsangebot vorhanden sei. „Lediglich die etwa 50 Kinder, die in der Vor- und Nachbetreuung angemeldet sind, haben bisher eine verlässliche Grundschule, da nur sie an diesen Tagen Anspruch auf eine Betreuung haben“, konstatiert die fünfköpfige Grünen-Riege.