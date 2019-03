Marbach Großer Plan vom freien Leben endet in Blase

Unsere Spezies kommt bei Ihnen nicht immer gut weg.

Ich finde schon, dass wir uns manchmal ganz schön peinlich verhalten. Wenn man bedenkt, dass der Mensch das Wesen mit dem höchsten Bewusstsein auf diesem Planeten ist, leisten wir uns Dinge, die teilweise irre und teilweise sogar dumm sind. In der Regel natürlich, ohne das selbst zu bemerken. Das bringen Blasen so mit sich und bieten deshalb ein unerschöpfliches Potenzial für eine theatrale Auseinandersetzung damit.

Liegt der Schwerpunkt auf den Parallelwelten, die man sich in den sozialen Medien erschafft?

Das war tatsächlich der Ausgangspunkt für das Stück. Wer nicht besonders pfiffig ist, filtert beispielsweise aus all den Informationen im Netz doch das heraus, was ohnehin seinen politischen Vorstellungen entspricht. Linke wie Rechte suchen sich die Nachrichten heraus, die ihr Weltbild stützen. Das wollte ich thematisieren. Dann ist mir aber im Gespräch mit einem Freund klar geworden, dass man nicht nur im Internet in einer Blase lebt.

Worum drehte sich das Gespräch?

Der Freund ist Psychologe und arbeitet auch als Mediator. Vor einiger Zeit sollte er zwischen einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft und einer älteren Dame vermitteln. Die Frau sollte eine neue Heizung in ihrer Wohnung bekommen, reagierte aber weder auf Anrufe noch auf Anschreiben. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Seniorin unter einer ausgewachsenen Psychose litt. Sie hielt sich für die Kaiserin von Deutschland. Da sie offenbar seit Jahren nicht aus ihren eigenen vier Wänden herausgekommen war und sich alles in ihre Wohnung liefern ließ, konnte sie diese Illusion aufrechterhalten und es ging ihr sehr gut dabei. Damit hatte ich eine zweite Ebene von Blase, die ich ebenfalls in dem Stück einflechten wollte.

Was haben Sie aus diesem Grundgedanken gemacht?

Im Laufe meiner Recherchen bin ich noch auf eine Vagabundenvereinigung gestoßen, die es im Stuttgart der 20er-Jahre einmal gab und 1929 gar einen Internationalem Vagabundenkongress veranstaltete. Damit stand für mich fest, dass die Handlung in diesem Milieu spielen sollte: Die fünf Protagonisten des Stücks sind jeweils Personen, die sich von allem losgesagt haben, um ohne gesellschaftliche Fesseln als Clochards zu leben. Und zwar von dem, was sie von den anderen als Almosen erhalten. Damit begeben sie sich aber in den Prototyp einer Blase, weil sie damit erst recht abhängig sind und einem Irrglauben aufsitzen.

Wird das eher komödiantisch oder als Drama erzählt?

Wir arbeiten mit einer Mischung aus tragischen, komischen und ruhigen Momenten. Vieles wird überspitzt dargestellt. Es geht auf alle Fälle sehr turbulent, mitunter auch boulevardesk zu. Gewürzt wird das Ganze mit viel Musik, Tanz- und Gesangseinlagen. Ziel ist, den Finger in die Wunde zu legen und das Thema kritisch zu beleuchten. Wir möchten mit den Menschen aber auch nicht zu hart ins Gericht gehen. Denn unterm Strich handelt es sich um ein psychisches Konstrukt, das es uns auch einfacher macht, vieles zu ertragen.

Wie meinen Sie das?

Wir blenden doch in vielen Teilen unseres Lebens Aspekte aus, weil sie uns nicht in den Kram passen – ob in der Beziehung, beim Glauben, bei der Arbeit oder der Erziehung. Und das hat natürlich auch seine guten Seiten. Eltern lieben beispielsweise ihre Kinder, obwohl die sich genau genommen oftmals wie Tyrannen aufführen und auf gängige soziale Übereinkünfte pfeifen. Der unangenehme Teil wird einfach ausgeblendet und am Ende entsteht, hoffentlich, ein wunderbares Erdenwesen. Das ist wohl die grundlegende Form, sich eine Blase zu schaffen. Wir fühlen uns so wohl, also nisten wir uns darin ein.

Sie stellen das Stück mit der Gruppe Theater 360 Grad Stuttgart auf die Beine. Wie waren die Reaktionen auf die Uraufführung im November in der Landeshauptstadt?

Die Reaktionen sind überraschend ausgefallen. Ich selbst wusste nicht, wie es ankommen würde, hatte eher gedacht: Das letzte Stück wurde positiv aufgenommen, das Niveau lässt sich nicht halten. Die Rückmeldungen waren aber genau umgekehrt. Der Tenor lautete: „Bubble Studies“ war nochmals ein Schritt nach vorne.