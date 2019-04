Marbach Große Resonanz auf die Fahrradbörse

Erstmals mit dabei war Andreas Sieber mit seinem Lastenrad. Er bot heißen Kaffee an und informierte darüber hinaus über das Konzept, mit einem Lastenrad den Autoverkehr in Marbach zu reduzieren. „Einige Leute haben sich informiert, es könnte aber besser sein“, resümierte er. Er freute sich jedoch darüber, dass es am ­Donnerstag für die Anschaffung eines ­E-Lastenrads durch die Stadt grünes Licht gegeben habe. „Jetzt hoffe ich, dass die Leute ein Gespür dafür bekommen, was es bedeutet, wenn ihnen die Stadt was schenkt, und das Rad auch nutzen.“