Marbach Große Literatur in ganz intimem Rahmen

An literarischem Stoff fehlt es also nicht, es mangelte Birger Laing zu Beginn der Planungen aber an konkreten Veranstaltungsorten. Im Marbacher Schlosskeller sollte die Reihe nicht stattfinden, da viele ältere Menschen die steilen Treppenstufen abschrecken. Und auch der Bürgersaal im Marbacher Rathaus, den der Schillerverein immer wieder nutzen darf, schien dem Programmgestalter nicht passend zu sein – dort gibt es kein Klavier und die Akustik ist nicht gerade ideal für ein musikalisches Programm. Ein privates Wohn- oder Musikzimmer – das wäre ein großartiges Umfeld, hatte sich Birger Laing gedacht und die Idee reifte im Gespräch mit seinem Marbacher Freund Martin Kaleschke. Der ist seit 2002 Bezirkskantor an der evangelischen Stadtkirche Ludwigsburg. „Und er hat ein sehr großes Wohnzimmer in der Mittleren Holdergasse 5 – mit Stuck – , in dem sogar noch ein Blüthner-Flügel aus dem Jahr 1903 steht.“ Eine solch intime Umgebung sei genau das Richtige für diese Balladenreihe, hat sich Birger Laing gedacht. So wurde der Bezirkskantor zum ersten Gastgeber der musikalisch-literarischen Veranstaltung, die am 14. September starten wird, auserkoren. „Wir haben Platz für etwa 30 Leute“, kündigt Laing an. Er selbst wird die benötigten Hocker herbeischaffen. Um Snacks und Getränke für die Gäste wollen sich Laing und Kaleschke gemeinsam kümmern.