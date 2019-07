Marbach Ghettofaust statt Handschlag?

Marbach - Mit einem etwas ungewöhnlichen Vorschlag, der noch in einen schriftlich formulierten Antrag münden soll, hatte sich Puls-Rat Hendrik Lüdke jüngst in der ersten Sitzung des neuen Gremiums zu Wort gemeldet. Es sei üblich, sich vor der Sitzung des Gemeinderates mit Handschlag zu begrüßen, so Lüdke. Vor Kurzem habe er jedoch mit einem Mitarbeiter des Automobilkonzerns Daimler aus dem mittleren Management gesprochen und der habe ihm erzählt, dass dort Begrüßungen mit Handschlag nicht mehr Usus seien. Usus sei vielmehr die Begrüßung mit der „Faust“. Denn das sei hygienischer. „Das sollten wir hier im Gemeinderat auch so handhaben“, schlug Lüdke vor und demonstrierte zusammen mit seinem Listenkollegen Benjamin Flaig, was gemeint war.