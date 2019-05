Marbach Geschichten kommen unter die Haube

Außerdem streckt Salzer die Fühler nach einer Teilnahme am Projekt „Rückzugsort“ der Kultur-Region Stuttgart aus, über die 2018 schon der „Der Marbach“ initiiert worden war. „Es wird ein Kunstprojekt sein, das sich mit der Grenze von Privatheit und Öffentlichkeit beschäftigt“, erläuterte die Fachfrau. Was genau am Ende dabei herauskommen könnte, ist noch nicht ganz klar, schränkte sie ein. Aber das kristallisierte sich 2018 ebenfalls erst recht spät heraus. Und doch war die Kunstaktion „Der Marbach“, der an die Marbacher Haushalte verteilt wurde, für Melanie Salzer ein Erfolg. Alle Empfänger mussten sich überlegen, was es mit den Münzen auf sich hat, mit denen man beispielsweise eine Kulturveranstaltung besuchen konnte. Zwar seien nur 3,3 Prozent der Kunst-Geldstücke in den Rücklauf gegangen, Salzer ist aber überzeugt, dass sich mindestens 50 Prozent der Bürger mit der Frage auseinander gesetzt haben, was sie mit den Münzen anstellen werden. „Wir haben damit wahnsinnig viele Marbacher erreicht“, resümierte sie.