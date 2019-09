Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Autofahrer, der am Mittwoch zwischen 13 und 13.30 Uhr auf der Landesstraße 1100 in Richtung Ludwigsburg-Neckarweihingen befuhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 32-Jähriger mit einem silbernen Audi mit Ludwigsburger Zulassung (LB) auf der L 1100 in Richtung Marbach unterwegs. Zwischen Neckarweihingen und der Einmündung Reinhold-Würth-Straße soll er trotz Überholverbot einen vorausfahrenden 79 Jahre alten VW-Lenker überholt haben. Zeitgleich kam ihm ein bislang unbekannter Pkw-Lenker entgegen, der mutmaßlich stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Parallel bremste der VW-Lenker ebenfalls ab, um das Wiedereinscheren des Überholenden zu ermöglichen. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker, der in Richtung Ludwigsburg-Neckarweihingen fuhr, wird zusammen mit eventuell weiteren Geschädigten gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach, Telefonnummer 071 44 / 90 00, zu melden.