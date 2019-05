Marbach Gericht spricht alle Angeklagten schuldig

Eva Bezold, die Vorsitzende Richterin, verkündete am Mittwoch im proppenvollen großen Saal des Landgerichts die Urteile gegen einen 28-Jährigen, einen 22-Jährigen und zwei 21-Jährige, die in der Nacht auf Sonntag, 1. Juli, in der Marbacher Fußgängerzone auf unterschiedliche Weise daran mitwirkten, einen Polizisten, der wegen einer Ruhestörung ihre Personalien feststellen wollte, mit Schlägen und Tritten schwer zu verletzen.