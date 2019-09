Marbach Gefeiert werden kann auf jeden Fall

Marbach - Markus Schneider ist mit Leib und Seele Buchhändler. Einer, der mit seiner unbändigen Freude am Leben und an seiner Arbeit ansteckt. Dieser Tage strahlt Schneider noch mehr als sonst. Grund ist die Nominierung der Buchhandlung Taube für den Deutschen Buchhandlungspreis. 108 Preisträger gibt es. „Jeder der Nominierten gewinnt, allerdings ist noch nicht klar in welcher der drei Kategorien“, erzählt Markus Schneider. Ist eine Buchhandlung „hervorragend“ gibt es 7000 Euro Preisgeld, ist sie „herausragend“ gibt es 15 000 Euro und die drei besten erhalten 25 000 Euro. Dass die Tauben bei der Preisverleihung am 2. Oktober in Rostock unter den besten Drei landen, damit rechne er nicht, sagt der 42-Jährige. „Das ist aber auch nicht entscheidend. Der Preis dokumentiert, dass in den Innenstädten etwas passiert. Außerdem ist es nicht nur eine Auszeichnung und große Bestätigung für mich und mein Team, sondern auch für unsere Kunden.“