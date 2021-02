Marbach Gas und Bremse verwechselt

Marbach - Vermutlich weil ein 76-Jähriger das Brems- und Gaspedal verwechselte, ereignete sich am Mittwoch gegen 11.15 Uhr in der Güntterstraße in Marbach ein Unfall. Der Senior war im Begriff, in eine Parkbucht einzuparken, als sein Ford Transit plötzlich beschleunigte und gegen einen geparkten Mercedes stieß. Im Anschluss wurde der Ford abgewiesen und schob mehrere Tische gegen die Glasscheibe einer Bäckereifiliale. Hierdurch ging die Schaufensterscheibe zu Bruch und eine Markise wurde in Mitleidenschaft gezogen.