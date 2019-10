Marbach Gartenschau als Kultur-Motor

Ersterer, der stellvertretende Direktor des Deutschen Literaturarchivs, machte gleich zu Beginn seines Beitrags klar, dass die Gartenschau für die Deutsche Schillergesellschaft wichtig ist. Marbach sei als Forschungsinstitut international bekannt und verfüge über eine ganze Reihe von Alleinstellungsmerkmalen. Auch die Besucherzahlen in den Museen gingen nach oben. Eigentlich habe man keinen Grund, sich zu beklagen. Eigentlich. Denn uneigentlich stagniert die Entwicklung der Stellen und des finanziellen Budgets. Seit der Eröffnung des Literaturmuseums der Moderne verfüge man über 103 Planstellen. „Die letzte Erhöhung war 1995“, so Kamzelak. Auch das Budget liege seit mehr als zehn Jahren bei rund zehn Millionen Euro. Stand heute müsse man in den kommenden beiden Jahren die Aktivitäten deshalb einstellen und die Zahl der Ausstellungen zurückführen. „In 2020 werden wir vermutlich keine eigene Ausstellung machen, weil uns das Geld fehlt“, kündigte Kamzelak an. Die Magazine seien voll – ebenso wie das externe Magazin in Sindelfingen. „Die Situation ist so schlecht, dass wir in der Politik auf allen Ebenen viel Wirbel gemacht haben.“ Um ein größeres Budget zu erhalten – unter anderem für 30 zusätzliche Stellen und ein neues Gebäude, das das Kapazitätsproblem lindern würden – habe man ein Konzept vorgelegt und die Stadt beziehungsweise eine Gartenschau als Motor genutzt. „Wir haben argumentiert, dass das neue Gebäude bis 2031, also bis zur Gartenschau, fertig sein muss“. Geplant ist ein offener Forschungsbau, in dem dann Kunstwerke oder Autorenbibliotheken wie beispielsweise die von Paul Celan, endlich einen Platz fänden. Im November werde im Parlament verhandelt. „Und die Signale sind gut“, freut sich Kamzelak. Der Motor Gartenschau scheint zu zünden.