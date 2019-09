Marbach/Fußball Wohin steuert der FC Marbach nun?

Glaubt man den Worten von Timo Forisch und Lars Kohler, gar nicht so viel. Zumindest im täglich Doing. „Das operative Geschäft haben wir ja eh schon gemacht, während Sibylle Wieland die repräsentativen Aufgaben wahrgenommen hat. Die müssen wir nun noch zusätzlich erledigen“, sagt Kohler. „Mit ihr zusammen in dieser Funktion, das haben wir jetzt sechs Jahre lang gemacht. Man reibt sich immer wieder aneinander. Das ist in Ordnung und gehört auch dazu. Aber jetzt war es so, dass ich gesagt habe: ,Wir zu dritt in dieser Konstellation, das funktioniert so nicht.’ Und dann muss es eben in die eine oder andere Richtung gehen. Denn im Fokus steht immer der FC Marbach und nicht Lars Kohler, Timo Forisch oder Sibylle Wieland“, erklärt Forisch. Beide betonen aber, dass nicht sie Sibylle Wieland aus dem Amt gedrängt hätten. „Die Mitgliederversammlung hat so entschieden. Und das deutlich“, so Kohler. „Wir haben lediglich vorher klargestellt, welche Folgen die Wahl hätte. Das war aber schon lange bekannt“, ergänzt Forisch. Klar ist aber auch, dass die Ansage der beiden die Wahl beeinflusst hat.