Nur neun Punkte holten die Marbacher in der Hinrunde. In der ersten Hälfte der Rückrunde waren es immerhin zehn. Die Rote Laterne hat man an die SGM Riexingen abgegeben. Der Relegationsplatz ist zwar noch immer sieben Zähler entfernt, scheint aber nach den zuletzt gezeigten Leistungen und Ergebnissen nicht mehr unerreichbar. „Wir sind ganz eng zusammengewachsen, haben inzwischen einen super Teamgeist. Wir unternehmen sehr viel zusammen, und auf dem Platz gibt jeder alles für den anderen“, nennt Julian Harnoß die Gründe für den Aufschwung, an dem er mit zuletzt starken Leistungen seinen Anteil hat. Großen Verdienst an der verbesserten Stimmung und Leistung schreibt Harnoß neben Trainer Niko Koutroubis auch Kapitän Kordian Zieba zu: „Sie haben sehr viel dafür getan, dass sich die Mannschaft entwickelt.“