Marbach/Fußball Von zwei Kantersiegen und ersten Zählern . . .

GSV Höpfigheim – GSV Pleidelsheim 0:3

Tore: 0:1 Bender (8.), 0:2 P. Sirch (45.), 0:3 Tränkle (62.)

Letztlich ungefährdet setzten sich Pleidelsheimer beim Aufsteiger durch, das räumte auch Sven Fender, der Co-Trainer der Gastgeber, hinterher ein: „Wenn man es nicht durch die rosarote Höpfigheimer Brille sieht, muss man zugeben, dass das 3:0 letztlich in Ordnung geht“, sagte er. Schon nach acht Minuten brachte Robin Bender den Gast per direktem Freistoß in Front. „Eigentlich war es ein Elfmeter, den der Schiedsrichter aus dem Stafraum verlegt hat. Aber ob Elfmeter oder Freistoß ist Robin sowieso egal“, schmunzelte Pleidelsheims Trainer Roberto Raimondo, dessen Elf in der Folge die erste Hälfte dominierte und mit dem Pausenpfiff auf 2:0 erhöhte. Patrick Sirch tankte sich mit einem Solo an der Grundlinie durch und traf ins kurze Eck. Nach dem Seitenwechsel „haben wir uns dann besser aus der Affäre gezogen“, fand Fender, doch wirklich ins Wanken brachten die Hausherren den GSV nicht mehr. Per Kopf nach einem Standard machte Pleidelsheims Kapitän Markus Tränkle schließlich mit dem 3:0 den Deckel auf die ersten drei Punkte seiner Mannschaft. Weiterhin warten auf diese muss dagegen der Aufsteiger aus Höpfigheim, der nach zwei Spieltagen das Tabellenende ziert.



FV Ingersheim – TSV 1899 Benningen 1:7

Tore: 1:0 Heinrich (6.), 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 D. Cappella (7., 34., 36., 41., Elfmeter), 1:5 Schnalke (66.), 1:6 Djurdjevic (69.), 1:7 Flamm (76.)

Erstaunlich wenig Mühe hatten die Benninger, die mit dem Kantersieg nun die Tabellenspitze übernommen haben. „Mit mehr Widerstand hatte ich hier schon gerechnet. Dabei lagen wir anfangs sogar 0:1 zurück“, wunderte sich ihr Coach Thomas Lembeck hinterher. Der Rückstand hatte jedoch nur 60 Sekunden Bestand. „Mit dem postwendenden 1:1 waren wir wach und haben dann ein dominantes Spiel abgeliefert“, so Lembeck weiter. Gleich als vierfacher Torschütze glänzte vor der Pause Davide Cappella, der dreimal über die Außen bedient wurde sowie einen Elfmeter verwandelte. Nach Wiederanpfiff ließ der Gast es dann zunächst etwas gemächlicher angehen, ehe Marvin Schnalke, Marco Djurdjevic und Patrick Flamm das Ergebnis weiter nach oben schraubten.



TSV Affalterbach – TSV Grünbühl 5:2

Tore: 0:1 La Monica (3.), 1:1 Diehl (24.), 2:1 Grothe (28.), 3:1 Kretschmer (31.), 3:2 Kalan (37., Elfmeter), 4:2 Qerimi (76.), 5:2 Grothe (85.)

Auch die Affalterbacher verbuchten den zweiten Sieg im zweiten Spiel und sind aktuell Tabellenzweiter. Bis zur ersten Trinkpause hatte es aber noch nicht danach ausgesehen. „Da waren wir gar nicht auf dem Platz und es bedurfte deutlicher Worte“, berichtete ihr Coach Mauro Pedace später. Sascha Diehl nach Konter (24.), Neuzugang Sven Grothe (28.) und Timo Kretschmer (31.) drehten dann aber binnen sieben Minuten die Begegnung, ehe Grünbühl durch einen Elfmeter noch vor der Pause wieder auf 2:3 herankam. „Nach der Halbzeit ließen dann bei beiden die Kräfte nach und das Spiel pendelte sich auf überschaubarem Niveau ein“, befand Pedace, dessen Elf aber nichts mehr anbrennen ließ und durch Berat Qerimi und erneut Grothe zum 5:2-Erfolg kam.



GSV Erdmannhausen – KSV Hoheneck 7:1

Tore: 1:0 M. Heusel (22.), 2:0 Blaessing (33.), 3:0, 4:0 M. Heusel (48., 53.), 4:1 Brüchle (59., Eigentor), 5:1 Zint (68.), 6:1, 7:1 L. Heusel (79., 80.)

Einen richtig runden Sonntagnachmittag verbrachte auch Andreas Eschenbach, der Trainer des GSV Erdmannhausen. „Super! Wir haben schöne Tore herausgespielt und waren deutlich besser als Hoheneck. Das Ergebnis ist auch in der Höhe durchaus gerechtfertigt“, freute er sich nach dem glatten 7:1 gegen den Aufsteiger. Nachdem Marius Heusel und Christian Blaessing den 2:0-Pausenstand herausgeschossen hatten, sorgte Heusels zweiter Treffer gleich nach Wiederanpfiff schon endgültig für klare Verhältnisse. „Danach griffen bei uns die Rädchen ineinander“, lobte der Trainer, dessen Team in Gestalt Simon Brüchles per Eigentor auch für den Gegentreffer verantwortlich zeichnete.