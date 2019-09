Marbach/Fußball Sieben Tore, zwei Elfmeter und jede Menge Chancen

Auch im restlichen Verlauf der ersten Halbzeit lief es nach diesem Muster: Die Benninger drückten, hatten aber Pech. Erst landete ein Freistoß von Angelo de Capua an der Latte (20.), dann blieb der vehement geforderte Elfmeterpfiff aus (22.) oder man scheiterte wie Marco Djurdjevic an Marcel Volz (23.) oder traf wie Davide Cappella den Pfosten. „Ein Stück weit war das aber auch Unvermögen“, monierte Gäste-Coach Thomas Lembeck, während sein Gegenüber Mauro Pedace einräumte, „dass wir mit dem 2:0 zur Pause sehr gut bedient waren“. Denn in der Nachspielzeit erzielte erneut Sven Grothe das 2:0, wenngleich die Situation stark nach Abseits roch – doch muss man dem Schiedsrichter zugutehalten, dass in der Kreisliga bekanntlich ohne Linienrichter gespielt wird. Der Pfiff, den die Benninger hier so gerne gehört hätten, ertönte dann kurz nach dem Wechsel – und war deutlich überraschender als es der Abseitspfiff kurz vor der Pause gewesen wäre. Nach einer eher harmlos wirkenden Situation im Affalterbacher Strafraum gab es Elfmeter für die Gäste. Doch Davide Cappella scheiterte an Marcel Volz. Ein Weckruf war dies für die Affalterbacher aber nicht. „Wir waren die erste Viertelstunde nach der Pause gar nicht auf dem Platz“, ärgerte sich Mauro Pedace. Folgerichtig schafften die Gäste den Anschluss: Marco Djurdjevic schloss einen sehr schönen Angriff über die linke Seite zum 2:1 (57.) ab. Und nur fünf Minuten später gelang den Benningern sogar der Ausgleich: Eine scharfe Hereingabe von Davide Cappella lenkte Affalterbachs Agron Istrefi vor gleich zwei einschussbereiten Benningern ins eigene Tor.