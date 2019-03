Marbach/Fußball Rückrunde startet mit Mammutaufgabe

Die Bietigheimer, die ihre Heimspiele auf dem Kunstrasen in Metterzimmern austragen, sind zudem die Tormaschine der Liga: 59 Treffer in 17 Spielen sind Bestwert. Und nur der Tabellenführer SV Kornwestheim hat weniger Gegentore (21) als Croatia (24) kassiert. „Wir werden sehr kompakt stehen und versuchen, den Gegner vor Probleme zu stellen. Die Jungs sind da auch heiß drauf“, sagt Niko Koutroubis an, der sich mit seinem Team aber nicht nur hinten einigeln möchte. „Wir müssen auch an die Offensive denken. Die Balance hat da in der Vorbereitung auch besser gepasst.“ Das 1:5 im Hinspiel sei deutlich gewesen, „wir sind da aber auch nicht spielerisch auseinander genommen worden“. So sei ein Eigentor unterlaufen, je ein Tor fielen per Elfmeter und Freistoß, und dann habe nach einem langen Ball noch die Abwehr geschlafen. „Fünf Gegentore wird es diesmal nicht geben“, macht Koutroubis Hoffnung, er schränkt aber ein: „Wir sind natürlich auch keine Mannschaft, die nach drei Gegentoren noch vier schießt.“

Bis auf Lukas Danner (Muskelprobleme) und Nicolas Lach (privat verhindert) hat der FC all seine Spieler zur Verfügung.