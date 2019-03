Marbach/Fußball Namhafte Teilnehmer sorgen für großes Interesse

Marbach - Zu Fußballspielen der D-Jugend kommen selten viele Zuschauer. Meist stehen nur die Eltern und Großeltern der Spieler am Spielfeldrand. Zum Leistungsvergleich des FC Marbach am Samstagmittag kamen jedoch deutlich mehr Fußballinteressierte auf den Hermann-Mayer-Sportplatz. Das lag daran, dass mit der TSG 1899 Hoffenheim, dem TSV 1860 München und den Stuttgarter Kickers namhafte Vereine an der Veranstaltung teilnahmen. Die Gäste reisten dabei, ganz profihaft, im Mannschaftsbus an.