Marbach/Fußball „Körperlos, lustlos, arrogant und überheblich“

TSG Steinheim – TSV Affalterbach 5:3

Tore: 1:0 Krenz (5.), 2:0 Adami (14.), 2:1 Sejdovic (42.), 3:1 Kübler (60., Elfmeter), 4:1 Dörner (62.), 4:2 Grothe (70.), 5:2 Feuchtner (80.), 5:3 Diehl (90+2., Elfmeter)

Ein stark aufspielender Fabio Adami brachte die Steinheimer früh in die Erfolgsspur: Zunächst legte der Neffe von Coach Luciano Adami für Pascal Krenz das 1:0 auf und traf alsbald selbst zum 2:0 (14.). „Das war ein Start nach Maß. Anschließend haben wir zunehmend gespürt, dass der Gegner nicht seinen besten Tag erwischt hatte“, sagte Coach Adami. Sein Gegenüber Mauro Pedace fand für die Vorstellung seiner Elf erwartungsgemäß klarere Worte: „Körperlos, lustlos, arrogant und überheblich“, grollte er, und befand: „Es wurde auch im gesamten Spiel nie besser. Da ging kein Ruck durch das Team. So ist leider die Mentalität dieser Mannschaft“, so Pedace, der genau einen solchen Auftritt befürchtet hatte. Zwar verkürzte Selver Sejdovic noch vor der Halbzeit, doch ein TSG-Doppelschlag (60., 62.) ließ Steinheim sogar auf 4:1 davonziehen. „Aber erst mit unserem 5:2 nach 80 Minuten dachte ich langsam, dass es heute etwas werden kann“, gestand Adami, für dessen Elf es die ersten Punkte in dieser Runde waren.