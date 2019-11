Marbach/Fußball Keller-Krimi endet unentschieden

TSV Grünbühl – SGV Murr 2:1

Tore: 1:0 Hoffart (8.), 2:0 Hoffart (23.), 2:1 Weiß (61.).

„Während der ersten Halbzeit habe ich heute gedacht, ich habe noch nie eine Mannschaft trainiert, die so schlecht gespielt hat“, nahm SGV-Trainer Marc Reinhardt nach dem Abpfiff kein Blatt vor den Mund. Er fand es unerklärlich, wie seine Elf von Beginn an jedem Zweikampf komplett aus dem Weg ging und statt­dessen einen stetigen Sicherheitsabstand zum Gegner einhielt. Bereits nach acht Minuten bekam der SGV die Quittung dafür und kassierte das 0:1 nach einem Ballverlust in der gegnerischen Hälfte. Und nur eine Viertelstunde später setzte es das 0:2 – wieder durch Grünbühls Alexander Hoffart, dieses Mal allerdings nach einer Ecke per Kopfball. „Die zweite Halbzeit war dann zwar ordentlich, aber wir haben trotzdem Chancen in Hülle und Fülle liegenlassen“, so Reinhardt. So blieb es am Ende auch bei Marcel Weiß‘ Anschlusstreffer zum 2:1 in der 61. Minute nach einfachem Spielzug über drei Stationen und Tim Gassmann, der Weiß bediente.