Marbach/Fußball Joker Kadir Akyüz wird zum Matchwinner

Mit der Einwechslung von Kadir Akyüz nach etwas mehr als einer Stunde bewies Koutroubis ein glückliches Händchen: Drei Minuten nach der Einwechslung köpfte der Stürmer nach einer Ecke zum 1:0 (69.) für die Gastgeber ein. Pattonville antwortete mit gefährlichen Gegenangriffen, Timo Forisch war bei einem Freistoß des eingewechselten Daniel Schick (70.) ebenso auf dem Posten wie bei einem verdeckten Schuss aus 25 Metern von Ibrahim Nar (74.).

Noch mehr in Bedrängnis gerieten die Hausherren in der Schlussphase, nachdem der Unparteiische Pierre Fees nach einer angeblichen Schwalbe nach einem Konter die gelb-rote Karte gezeigt hatte. Doch Emreh Akpolats Kopfball (83.) ging knapp über das FC-Gehäuse, beim Schuss von Mandic aus 18 Metern war Forisch auf dem Posten (86.), und ein abgefälschter Schuss von Eren Sonal strich in der 88. Minute knapp am Pfosten vorbei.

Geradezu dramatisch wurde die achtminütige Nachspielzeit: Zunächst brachte Nicolas Lach bei zwei Kontern in 1:1-Situationen den Ball nicht im Tor unter. Er umspielte zunächst den SV-Keeper, schoss dann aber vorbei. Beim zweiten Mal scheiterte er am gut reagierenden Pattonviller Schlussmann.

Besser machte es Akyüz beim dritten Konter, nachdem SV-Schlussmann Dorn den Ball vor dem eigenen Strafraum verloren hatte, er vollendete zum vermeintlich sicheren 2:0 (96.). Doch eine Minute später zirkelte Daniel Schick den Ball nach einem Freistoß zum 2:1 unter die Latte. Der Anschlusstreffer aber fiel zu spät, und der FC jubelte über drei Punkte– nach dem „Wie“ fragt morgen keiner mehr.

FC Marbach:

Forisch _ Sangare, Oliveri, Danner (32. Lach), Linke – Seker (39. Grätz), Ferreiera, Zieba, Feilner (78. Mara) – Fees, Arifi (66. Akyüz).