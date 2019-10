Marbach/Fußball In der Kreisliga B2 kommt es zum Stadt-Derby

Großbottwar - In der Fußball-Kreisliga B2 Enz-Murr trennten sich in einem vorgezogenen Spiel der FC Steinheim und der SGV Murr II am Donnerstag mit 1:1 (0:1). Denny Stümpfig besorgte in einer ausgeglichenen ersten Hälfte die Pausenführung für den Gast aus Murr, doch nach der Halbzeit übernahmen die Hausherren zunehmend das Zepter. „Wir haben dann viel Druck gemacht und insgesamt ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Ich bin heute stolz auf mein Team“, lobte FCS-Trainer Vincenzo Aarancio hinterher. Den verdienten Ausgleich für dieses besorgte schließlich Feryat Külekci (70.). In der Endphase sah Steinheims Selcuk Karatepe noch die rote Karte, aber dennoch war der FCS dem Dreier näher. Überhaupt nicht zufrieden war Gästecoach Robert Balaban, dessen Mannschaft dem erklärten Ziel, im Aufstiegskampf mitzumischen, mit dem nicht einkalkulierten Punktverlust nun noch weiter hinterherhinkt. „Wir haben uns zu sehr dem Steinheimer Kick and Rush angepasst und uns einschüchtern lassen“, kritisierte Balaban.