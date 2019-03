Marbach/Fußball In bedrohlicher Lage helfen nur noch Punkte

Mut schöpft Trainer Koutroubis zumindest aus der ersten Halbzeit des Hinspiels, das die Schillerstädter durch einen Doppelschlag in der 55. und 57. Minute mit 0:2 verloren. „Auch wenn es komisch klingt, aber bis zur Pause waren wir tatsächlich auf Augenhöhe.“ Der Höfinger Spielertrainer Sebastian Bortel – einst in der Oberliga für den SGV Freiberg aktiv – habe das Spiel dann aber entschieden. „Er hat extrem viel Qualität, weshalb wir ihn in Manndeckung genommen hatten. Aber sein Kopfballtor damals war trotzdem nicht zu verteidigen“, erinnert sich Niko Koutroubis. Entsprechend erwartet er auch an diesem Sonntag wieder „eine ganz schwere Aufgabe“.