Marbach/Fußball Höpfigheim verlässt die Liga mit 100 Punkten Vorsprung

Die Bilanz ist mit 290 Siegen und 294 Niederlagen bei 132 Unentschieden recht ausgeglichen, positiver ist da schon das Torverhältnis von 1490:1365. Bejubeln dürfen die Schwarz-Gelben also wohl bald schon ihren 1500. Treffer. In der ewigen Tabelle wird der GSV II hingegen vorerst nicht nach oben klettern, der Rückstand auf den TV Aldingen beträgt 130 Zähler. Vielmehr muss Pleidelsheim aufpassen, nicht vom SV Poppenweiler (993 Punkte) abgefangen zu werden. Zu feiern gibt es derweil in jedem Fall ein Jubiläum, absolviert die zweite GSV-Mannschaft doch bereits ihre 30. Saison in der Kreisliga B.

FC Marbach II 22. Platz | Vorjahr: 25. Platz | 826 Punkte

Ein einziger Zähler fehlte dem FC Marbach II am Ende der vergangenen Saison, um in der ewigen Tabelle am Ligakonkurrenten FV Ingersheim II vorbeizuziehen. So rangieren die Schillerstädter nun auf Rang 22 – dass sie damit drei Plätze weiter oben als in der Vorsaison dastehen ist einzig darauf zurückzuführen, dass die Teams aus Möglingen, Asperg und Tamm seit Sommer allesamt der ewigen Tabelle der Kreisliga B Leonberg zugeordnet werden. Gut steht der FC Marbach II mit seinem Torverhältnis von 1276:812 da, 245 Siegen stehen 91 Remis und 150 Niederlagen gegenüber. Neben dem FV Ingersheim II könnte das Team in der anstehenden Saison auch am SKV Hochberg vorbeiziehen, wofür es 30 Punkten bedarf. Die nächsten Hürden werden danach der TV Pflugfelden II (869) und der SKV Eglosheim (888) sein, die allerdings beide ebenfalls in der B-Liga auf Punktejagd gehen.

TSV 1899 Benningen II 23. Platz | Vorjahr: 29. Platz | 780 Punkte

Einen Platz dahinter folgt der TSV 1899 Benningen II, der auf 780 Zähler kommt und damit 46 Punkte Rückstand auf die Marbacher hat. Die Benninger zogen in der abgelaufenen Saison am FV Ingersheim (767) und TV Neckarweihingen (771) vorbei. Mit 234 Siegen und 238 Niederlage hält sich die Bilanz bei 78 Unentschieden die Waage, das ewige Torverhältnis beträgt 1328:1215. Da auch die Nachbarn in der ewigen Tabelle derzeit in der Kreisliga B spielen, dürfte sich am Rang des TSV II während der neuen Saison nichts ändern. Höchstens der TV Neckarweihingen holt neun Zähler mehr als Benningen, womit er das jüngste Überholmanöver wieder rückgängig machen würde.

VfR Großbottwar 30. Platz | Vorjahr: 35. Platz | 596 Punkte

Knapp an seinem fünften Aufstieg aus der Kreisliga B ist der VfR Großbottwar vorbeigeschrammt, der in der Relegation am TSG Steinheim scheiterte. 1951, 1988, 1995 und 2008 war dem VfR bereits der Aufstieg in die Kreisliga A gelungen. Der Verein geht damit in seine 14. B-Liga-Saison, in der er sich in der ewigen Tabelle weder verbessern noch verschlechtern wird. Schließlich beträgt der Rückstand auf den vom Spielbetrieb abgemeldeten SGV Freiberg II 74 Punkte, der Vorsprung auf die nun wieder am Spielbetrieb teilnehmende SpVgg Schlößlesfeld 88 Punkte. So zieht der VfR auf Rang 20 einsame Kreise und kann sich neben dem Aufstieg zum Ziel setzen, die 1000-Tore-Marke zu erreichen. Bislang steht er bei 914:479 Toren sowie 185:70 Siegen bei 41 Remis. Immerhin: Sowohl bei der ewigen Durchschnittsplatzierung (3,54), den Punkten pro Spiel (2,01) und bei den Toren pro Spiel (3,09) zog der VfR in die ewigen Top Ten der Kreisliga B ein. Nur bei den Gegentoren reichte der Schnitt von 1,62 pro Spiel noch nicht, der zehntplatzierte SGV Murr kommt auf 1,55 Gegentore pro Partie.

SGV Murr II 35. Platz | Vorjahr: 43. Platz | 485 Punkte

Spannend zu geht es derweil auf den Tabellenplätzen rund um den SGV Murr II. Dersim Ludwigsburg (495) auf Rang 32 und den TV Neckarweihingen II (458) auf Rang 40 trennen gerade einmal 37 Punkte. Murr II mit 485 Zählern steht da mittendrin – zwei Punkte hinter dem SGV Freiberg III und drei hinter TKSZ Ludwigsburg sowie vier vor dem TSV Grünbühl II. An den Freibergern wird der SGV II also wohl bald vorbeiziehen, dafür könnte er von Grünbühl II überholt werden. Die Bilanz ist mit 142:189 Siegen bei 59 Unentschieden ausbaufähig, bei 845:985 Toren muss man sich zudem auf den 1000. Gegentreffer einstellen. Überholt hatte der SGV II während der vergangenen Saison den TV Neckarweihingen II, den TSV 1899 Benningen (463) und auch die erste Mannschaft des SGV Murr (477).

TSV Affalterbach II 41. Platz | Vorjahr: 50. Platz | 463 Punkte

Am Torverhältnis scheiterte es, dass auch der TSV Affalterbach II in der ewigen Tabelle der Kreisliga B am TSV 1899 Benningen vorbeizog. Beide Mannschaften kommen auf 463 Punkte, wobei zu bemerken ist, dass Affalterbach für diese Ausbeute mit 18 Spielzeiten doppelt so lange wie die Benninger mit neun Saisons benötigte. Hinter sich gelassen hat Affalterbach II jüngst den SKV Eglosheim II (427), den FV Oberstenfeld (430) und den TV Neckarweihingen II (458). Während der neuen Runde sind nun neben Benningen auch der SGV Murr und der SGV Freiberg III einholbar – den vielen ebenfalls B-klassig spielenden Konkurrenten, die knapp vor dem TSV Affalterbach II stehen, kann er sich darüber hinaus wie in der Vorsaison mit Abschlusstabellenplatz drei weiterhin annähern.

GSV Erdmannhausen II 44. Platz | Vorjahr: 55. Platz | 375 Punkte

Auf Tabellenrang 44 der ewigen Tabelle wird vorerst der GSV Erdmannhausen II verharren. Der Mannschaft fehlen zwar nur zwei Punkte auf den derzeit in der Verbandsliga spielenden VfB Neckarrems, für die anstehende Saison wurde der GSV II allerdings nicht mehr gemeldet. So bleibt auch das Torverhältnis von 638:1155 bestehen, zumindest für den 100. Sieg hat es der Mannschaft mit dem 3:1-Erfolg im letzten Saisonspiel gegen die Sportfreunde Mundelsheim 06 noch gereicht. Dem stehen 75 Unentschieden und 245 verlorene Partien gegenüber. Tabellarisch verbessern konnte sich der GSV II dadurch, dass er während der vergangenen Runde am GSV Pleidelsheim (348) und dem ebenfalls nicht mehr gemeldeten TSG Steinheim II (351) vorbeizog.

GSV Höpfigheim II 59. Platz | Vorjahr: 69. Platz | 166 Punkte

Tabellenplatz acht in der Kreisliga B bedeutete für den GSV Höpfigheim II einen neuen Rekord, es ist die beste Platzierung der Mannschaft in 29 Saisons. Auf 200 Spiele in der Kreisliga B kommt der GSV II inzwischen. 166 Punkte stehen dabei zu Buche, während der vergangenen Saison zog er damit zumindest am AKV Ludwigsburg (158) vorbei. Vier weitere Punkte fehlten, um auch am SV Poppenweiler II und am VfR Großbottwar II (beide 169) vorbeizuziehen. In der neuen Saison kann Höpfigheim entsprechend einen Sprung machen, sind doch auch der SGV Freiberg (176) sowie der SV Pattonville II (189) in Reichweite. Verbesserungswürdig ist hingegen die Bilanz von 44:122 Siegen bei 34 Unentschieden sowie von 315:665 Toren.

Club L’Italiano Großbottwar 69. Platz | Vorjahr: 92. Platz | 86 Punkte

86 Punkte sammelte der Club L’Italiano Großbottwar in seinen beiden Aktivenjahren, dabei kommt er auf das Torverhältnis von 167:136. In der ewigen Tabelle springt er damit auf Rang 69 und hat nun CRI Freiberg (90), den SV Pattonville (105) und die SVG Kirchberg (116) vor der Brust.

Sportfreunde Mundelsheim 06 73. Platz | Vorjahr: 94. Platz | 75 Punkte

Tabellenplatz sieben in der vergangenen Saison bedeutet für die Sportfreunde Mundelsheim Vereinsrekord. Seit vier Jahren ist die Mannschaft B-klassig, insgesamt holte sie dabei 75 Punkte bei 133:292 Toren. Damit steht sie vier Plätze hinter dem Club L’Italiano und ist punktgleich mit dem SV Kickers Marbach, der einst sage und schreibe 16 Saisons für diese Punktzahl benötigte. Vorbeiziehen werden die Mundelsheimer also wohl bald am SV Azzuri Oberstenfeld (79) und an PAOK Ludwigsburg (80). In Reichweite ist auch der MTV Ludwigsburg II mit 80 Zählern, der kämpft allerdings ebenso in der Kreisliga B um Zählbares.

SGM VfR/Club L’Italiano Großbottwar II 84. Platz | Vorjahr: - | 30 Punkte

Mit 30 Punkten und Tabellenplatz sieben legte die neue Spielgemeinschaft VfR/Club L’Italiano Großbottwar II einen respektablen Start hin. In der ewigen Tabelle bringt ihr das Rang 84 ein. Der FC Stammheim (32) und der Gehörlosen-Sportclub Ludwigsburg (34) sind nun nah, etwas strecken muss sich die Mannschaft, um auch die SpVgg Schlößlesfeld II (55), den FC Marbach III und den SC Freiberg (beide 56) abzufangen.

FC Steinheim 94. Platz | Vorjahr: - | 14 Punkte

Ebenfalls debütiert hat der FC Steinheim, der nur 14 Punkte holte, damit in der ewigen Tabelle aber immerhin den SV Avrupa Großbottwar (3), FC Öztürk Ludwigsburg (4), FV Dersim Ludwigsburg II (7), die SJ Ludwigsburg (8) und den SKV Eglosheim III (10) hinter sich ließ. Die nächsten Hürden sind Bratstvo Pleidelsheim (15), die DJK Ludwigsburg III und der GSV Pleidelsheim III (beide 18).