Marbach/Fußball Höchster Saisonsieg nach Pausenrückstand

Es folgte eine rund 15-minütige Drangphase des SV Perouse, in der sich die Schillerstädter gleich reihenweise Eckbällen gegenüber sahen. Doch mit viel Kampf und auch dem nötigen Glück in der ein oder anderen Situation verhinderte der FC das 2:2. Stattdessen ging es in den Schlussminuten auf der anderen Seite noch mal richtig rund – meist unter Beteiligung von Nicolas Lach. In der 88. Minute steckte Kordian Zieba einen Ball durch, Lach legte quer, und Alexej da Costa Urbani erzielte das 3:1. Endgültig unter Dach und Fach waren die drei Punkte nur zwei Minuten später: Wieder war Kordian Zieba der Ausgangspunkt, wieder war Nicolas Lach der Adressat, diesmal lupfte der den Ball aber direkt über den Perouser Keeper zum 4:1 ins Tor. Für den Schlusspunkt und damit den höchsten Saisonsieg des FC Marbach sorgte dann Alexej da Costa Urbani, der auf Flanke von Kordian Zieba das 5:1 erzielte – es war das einzige FC-Tor an diesem Tag, an dem Nicolas Lach nicht beteiligt war.