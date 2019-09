Marbach/Fußball Heimrecht für Marbach und Benningen

Marbach - Die einzige Fußball-Pokalpartie an diesem Dienstag ist um 19.30 Uhr das Heimspiel des FC Marbach

gegen den SV Kornwestheim II. „Das Spiel kommt mir sehr gelegen“, sagt FC-Trainer Niko Koutroubis, obwohl für seine Mannschaft bereits die dritte Englische Woche in Folge ansteht. Doch bietet das Pokalspiel nun die Möglichkeit, die unglückliche 1:2-Niederlage am Sonntag in Murr nach zwei späten Eigentoren schnell aus den Köpfen zu bekommen. „Das war wirklich sehr bitter. Wir haben nach der Führung in der Euphorie vergessen, gemeinsam zu verteidigen“, klagt Koutroubis.