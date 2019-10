Marbach/Fußball Große Kulisse beim Großbottwarer Stadtderby

Im Spitzenspiel und Stadtderby der Kreisliga B2 Enz-Murr trennten sich der VfR Großbottwar und der Club L’Italiano Großbottwar vor großer Kulisse von geschätzt mehr als 400 Zuschauern mit 3:3 (1:1). Ein Resultat, mit dem der Club L’Italiano besser leben konnte, da war sich VfR-Trainer Thomas Rapp mit seinem Gegenüber Franco Basile einig. „Für uns ein gefühlter Sieg, denn spielerisch war das von uns gar nichts“, gab Letzterer nach dem Abpfiff zu. „Wir waren über die gesamten 90 Minuten das bessere Team“, fand Rapp. Erst zwei Treffer des eingewechselten Carmine Montesano (70., 88.) ließen den Club L’Italiano am Ende doch noch den Gleichstand herstellen. Zwar hatte diesen Salvatore Glietti in der Anfangsphase per Elfmeter auch mit 1:0 in Führung gebracht (12.), doch anschließend spielte vor allem der VfR. Danny William Bruker drehte die Partie dann mit seinen drei Treffern (22., 46., 56.) in eine klare 3:1-Führung für den örtlichen Platzhirschen VfR, ehe man sich in der Schlussphase mit „einigen Unachtsamkeiten“, so Rapp, um den verdienten Lohn brachte. In der Tabelle bleibt es damit bei einem Fünf-Punkte-Vorsprung des Club L’Italiano auf den weiterhin drittplatzierten VfR.