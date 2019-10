Marbach/Fußball Große Baustelle zwischen den Pfosten

Nachdem also alle drei Keeper ausgefallen waren, stellte sich also vor einigen Wochen die Frage, wer denn nun zwischen den Pfosten stehen soll. Dummerweise hatte sich auch noch Sascha Steidl, der Torhüter der FC-Zweiten, ebenfalls verletzt. Dort war die Situation sogar dermaßen prekär, dass in mehreren Partien immer ein anderer Feldspieler zwischen den Pfosten stand. Und so wurde für die erste Mannschaft Timo Forisch reaktiviert. Der hatte zuletzt in der Aufstiegssaison 2012/13 eine komplette Runde bestritten, damals als Nummer zwei hinter Patrick Demut. „Danach habe ich dann gesagt, dass mir der Aufwand zu viel ist, zumal in der Landesliga. Und wir waren im Tor ja auch gut aufgestellt“, erklärt Forisch, der seit sechs Jahren auch 3. Vorstand und Kassier des FC ist. „Ich habe in den folgenden Jahren immer wieder mal ausgeholfen, war aber nur ,stand by’. Ich wurde zum Glück nur sporadisch gebraucht.“ Ende der vergangenen Saison hatte Niko Koutroubis ihn dann bereits für ein paar Spiele in die erste Mannschaft geholt. Nun werden Forischs Dienste erneut benötigt. Solange es die Gesundheit zulässt, macht er das gerne, „obwohl es sicherlich nicht allzu oft vorkommen dürfte, dass ein amtierender Vorstand im Tor der ersten Mannschaft spielt“, sagt Forisch lachend. „Man darf nicht vergessen, dass ich am Sonntag 42 Jahre alt werde, da zwickt es natürlich immer mal hier und da. Aber bislang klappt es noch, dass ich zu den Spielen dann fit bin. Doch bei allem Spaß dürfen in Zukunft auch gerne wieder Jüngere ran.“