Marbach/Fußball Für den TSV ist es „das Derby schlechthin“

TSV 1899 Benningen – GSV Höpfigheim, Sonntag 15 Uhr, Rasenplatz, Benningen.



„Natürlich sind wir der Favorit. Aber Tabellenletzte sind oft die schwersten Gegner. Wir müssen wachsam sein“, mahnt TSV-Coach Thomas Lembeck auch gegen das Schlusslicht volle Konzentration an, um die „Pflichtaufgabe“ zu bewältigen. Mit Blick auf die Tabelle, in der sich die Affalterbacher, seine eigene Elf und der SV Pattonville vorne eingefunden haben, glaubt Lembeck, „dass sich langsam die Favoriten herauskristallisieren“. „Einen ganz besonderen Tag“, so Höpfigheims Spielertrainer Norman Röcker, brauche seine Elf, um in Benningen zu bestehen. „Dieser Gegner gehört vom Potenzial her eigentlich in die Bezirksliga“, begründet er, versichert aber: „Wir werden alles probieren.“ Eine der raren guten Nachrichten beim Tabellenletzten ist immerhin, dass Torjäger Sandro Kraft wieder im Training steht. „Eventuell reicht es für die Bank“, hofft Röcker. SGV Murr – SV Kornwestheim II, Sonntag 15 Uhr, Rasenplatz, Hermannsplatz, Murr.



Im Nachholspiel unter der Woche verpasste es der SGV, sich auf den zweiten Tabellenplatz zu schieben. Bei Aufsteiger FC Gerlingen II kassierte man im Halbdunkel eines schwächlichen Flutlichts eine unnötige 2:3 (1:1)-Niederlage. „Ich war ziemlich angefressen. Gegen so einen Gegner darf man nicht verlieren“, sagt Murrs Trainer Marc Reinhardt, dessen Elf es nach Tim Gassmanns 1:0 (16.) zu locker angehen ließ und sich durch teils haarsträubende Fehler in der Defensive drei Gegentore einhandelte. Auch Gassmanns zwischenzeitliches 2:2 (58.) gab dem Ganzen keine Wende. Wiedergutmachung kann der SGV nun gegen die SVK-Zweite leisten, die Reinhardt jedoch als „schweren Gegner“ ansieht. „Letztes Jahr haben wir nur einen Punkt gegen sie geholt“, erinnert er sich.

TSV Grünbühl – GSV Pleidelsheim, Sonntag 15 Uhr, Kunstrasen Pregelstraße, Grünbühl.



„Wer etwas erreichen will, muss endlich auch einmal so eine Begegnung gewinnen“, sagt GSV-Trainer Roberto Raimondo vor der Partie, die er als sogenanntes Big-Point-Spiel einstuft. Denn der TSV gehört ebenfalls zur erweiterten Spitzengruppe. Mit einem Auswärtsdreier würde der GSV ihn aber bereits in der Tabelle distanzieren. „Eine enge Kiste“, erwartet daher Raimondo, der personell abwarten muss, welche Optionen ihm die grassierende Grippewelle offen lässt.